【銀魂 3年Z組銀八先生 とぅぅぅんん!!】 10月6日 連載開始

集英社は、同社の縦読みマンガ配信サービス「ジャンプTOON」にてマンガ「銀魂 3年Z組銀八先生 とぅぅぅんん!!」を10月6日より連載開始する。

本作は、マンガ「銀魂」を原作としたスピンオフ作品。「銀魂」に登場したキャラクターたちが、高校教師、そして生徒として描かれている。また、事前に作品をお気に入り登録をすると配信開始日に10ポイントがもらえる。

さらに、連載開始に伴い5つのキャンペーンが実施される。配信開始より7日間限定での最新2話を除く全話無料配信をはじめ、冒頭4話を読んだ方を対象としたポイント付与や「銀八」キャラクターのユーザーアイコン追加、プレゼント企画、友達招待キャンペーンが行なわれる。