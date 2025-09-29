ブラジル&パラグアイと対戦する韓国代表メンバー発表!! Jリーグからは2人選出
韓国サッカー協会(KFA)は29日、ブラジル代表とパラグアイ代表との国際親善試合を行う韓国代表メンバーを発表した。
FWファン・ヒチャンや前回負傷により辞退したMFファン・インボムなどが代表に復帰。Jリーグ組はGKキム・スンギュ(FC東京)とDFキム・ジュソン(サンフレッチェ広島)が選出された。
韓国は10月10日にブラジル代表と、同14日にパラグアイ代表とそれぞれソウルで対戦する。
以下、韓国代表メンバー
▼GK
キム・スンギュ(FC東京/日本)
チョ・ヒョヌ(蔚山HD)
ソン・ボムグン(全北現代モータース)
▼DF
キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)
キム・ムンファン(大田ハナシチズン)
イ・ミョンジェ(大田ハナシチズン)
キム・ジス(カイザースラウテルン/ドイツ)
キム・ジュソン(サンフレッチェ広島/日本)
パク・ジンソプ(全北現代)
ソル・ヨンウ(レッドスター・ベオグラード/セルビア)
イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)
イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
チョン・サンビン(セントルイス・シティ/アメリカ)
チョ・ユミン(シャールジャ/UAE)
▼MF
イ・ドンギョン(金泉尚武FC)
キム・ジンギュ(全北現代モータース)
ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)
オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)
イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)
ウォン・ドゥジェ(コルパカン/UAE)
イ・ガンイン(パリSG/フランス)
イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)
ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)
▼FW
ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)
オ・ヒョンギュ(ゲンク/ベルギー)
ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)
