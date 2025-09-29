

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





49810.29 ボリンジャー:＋3σ(26週)

48423.96 ボリンジャー:＋3σ(13週)

47601.93 ボリンジャー:＋3σ(25日)

46547.92 ボリンジャー:＋2σ(26週)

46524.35 ボリンジャー:＋2σ(13週)

46339.17 ボリンジャー:＋2σ(25日)

45387.24 6日移動平均線

45174.11 均衡表転換線(日足)

45076.41 ボリンジャー:＋1σ(25日)



45043.75 ★日経平均株価29日終値



44624.73 ボリンジャー:＋1σ(13週)

43843.96 均衡表基準線(日足)

43813.65 25日移動平均線

43285.54 ボリンジャー:＋1σ(26週)

42851.64 均衡表転換線(週足)

42725.12 13週移動平均線

42550.89 ボリンジャー:-1σ(25日)

42092.83 均衡表雲上限(日足)

41501.40 75日移動平均線

41288.13 ボリンジャー:-2σ(25日)

40825.51 ボリンジャー:-1σ(13週)

40708.31 均衡表雲下限(日足)

40025.36 ボリンジャー:-3σ(25日)

40023.16 26週移動平均線

39123.67 200日移動平均線

38925.90 ボリンジャー:-2σ(13週)

38322.75 均衡表基準線(週足)

37026.29 ボリンジャー:-3σ(13週)

36760.79 ボリンジャー:-1σ(26週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35391.30 均衡表雲上限(週足)

33498.41 ボリンジャー:-2σ(26週)

30236.04 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 70.09(前日85.61)

ST.Slow(9日) 81.87(前日85.45)



ST.Fast(13週) 89.91(前日93.30)

ST.Slow(13週) 91.57(前日91.33)



［2025年9月29日］



