　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


49810.29　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
48423.96　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
47601.93　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
46547.92　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
46524.35　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
46339.17　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
45387.24　　6日移動平均線
45174.11　　均衡表転換線(日足)
45076.41　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

45043.75　　★日経平均株価29日終値

44624.73　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
43843.96　　均衡表基準線(日足)
43813.65　　25日移動平均線
43285.54　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
42851.64　　均衡表転換線(週足)
42725.12　　13週移動平均線
42550.89　　ボリンジャー:-1σ(25日)
42092.83　　均衡表雲上限(日足)
41501.40　　75日移動平均線
41288.13　　ボリンジャー:-2σ(25日)
40825.51　　ボリンジャー:-1σ(13週)
40708.31　　均衡表雲下限(日足)
40025.36　　ボリンジャー:-3σ(25日)
40023.16　　26週移動平均線
39123.67　　200日移動平均線
38925.90　　ボリンジャー:-2σ(13週)
38322.75　　均衡表基準線(週足)
37026.29　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36760.79　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35391.30　　均衡表雲上限(週足)
33498.41　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30236.04　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　70.09(前日85.61)
ST.Slow(9日)　　81.87(前日85.45)

ST.Fast(13週)　 89.91(前日93.30)
ST.Slow(13週)　 91.57(前日91.33)

［2025年9月29日］

株探ニュース