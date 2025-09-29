【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(29日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
49810.29 ボリンジャー:＋3σ(26週)
48423.96 ボリンジャー:＋3σ(13週)
47601.93 ボリンジャー:＋3σ(25日)
46547.92 ボリンジャー:＋2σ(26週)
46524.35 ボリンジャー:＋2σ(13週)
46339.17 ボリンジャー:＋2σ(25日)
45387.24 6日移動平均線
45174.11 均衡表転換線(日足)
45076.41 ボリンジャー:＋1σ(25日)
45043.75 ★日経平均株価29日終値
44624.73 ボリンジャー:＋1σ(13週)
43843.96 均衡表基準線(日足)
43813.65 25日移動平均線
43285.54 ボリンジャー:＋1σ(26週)
42851.64 均衡表転換線(週足)
42725.12 13週移動平均線
42550.89 ボリンジャー:-1σ(25日)
42092.83 均衡表雲上限(日足)
41501.40 75日移動平均線
41288.13 ボリンジャー:-2σ(25日)
40825.51 ボリンジャー:-1σ(13週)
40708.31 均衡表雲下限(日足)
40025.36 ボリンジャー:-3σ(25日)
40023.16 26週移動平均線
39123.67 200日移動平均線
38925.90 ボリンジャー:-2σ(13週)
38322.75 均衡表基準線(週足)
37026.29 ボリンジャー:-3σ(13週)
36760.79 ボリンジャー:-1σ(26週)
36609.76 均衡表雲下限(週足)
35391.30 均衡表雲上限(週足)
33498.41 ボリンジャー:-2σ(26週)
30236.04 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 70.09(前日85.61)
ST.Slow(9日) 81.87(前日85.45)
ST.Fast(13週) 89.91(前日93.30)
ST.Slow(13週) 91.57(前日91.33)
［2025年9月29日］
株探ニュース