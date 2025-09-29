Stray Kids（ストレイキッズ）のI.N（アイエン）が自身のInstagramを続々と更新。アンバサダーを務めるブランド、Bottega Veneta（ボッテガ・ヴェネタ）のショーや、イタリア・ミラノの街でのオフショットを公開しファンの注目を集めている。

■黒ジャケットで際立つ美しさ！スキズ・アイエンがミラノに降臨

9月27日（現地時間）、イタリア・ミラノで開催されたBottega Venetaの2026年春夏コレクションショーに出席したアイエン。最初の投稿では、会場でのオフショットを披露した。

黒のジャケットにブラックトップス、ブルージーンズを合わせたシックな装いに、濡れ感のある艶やかな髪をトップから後ろへとかき上げたスタイル。椅子に腰掛け、サングラス越しに視線を送る姿は、余裕を漂わせる大人の魅力にあふれている。7枚目には、会場のインスタレーションを担当した韓国アーティストKwangho Lee（グァンホ・リー）との2ショットも。さらに8枚目以降では、クールな表情で多彩なポージングを見せ、存在感を放った。

続く投稿では、レザージャケットにデニム、黒縁メガネ姿で登場したアイエン。4枚目には、舌で頬を膨らませながら振り向く“やんちゃ”な表情も。夜のミラノの街に映える大人びたビジュアル、最後は口角を上げたおどけた笑顔の、かわいらしさが滲む1枚で締めくくられた。

さらに3つ目の投稿では、美しい鎖骨がのぞく黒タンクトップ姿でベッドに腰掛けた写真（5枚目）を公開。ファンの心を強く惹きつけている。

SNSには「怖いくらいかっこいい」「心臓がもたない」「黒い服着たアイエンさん」「着こなしのかっこよさ世界一」「黒ジャケットで美しさ際立ってる」「綺麗！！！」「忙しい中たくさん更新嬉しい！」と絶賛のコメントが相次いでいる。

■スキズ・アイエン「日本のみんな大好き」とメッセージ

また、雑誌『SPUR』のインタビューではかわいらしいNGシーンに続いて「日本のみんな大好き」と笑顔でメッセージ。さらに、『ELLE Japan』のSNSでは、MEOVV（ミヤオ）のSOOIN（スイン）との少し緊張気味（？）の2ショットや、タイの人気俳優デュー（ジラワット・スティワニッチャサック）との2ショット撮影の様子も公開されている。

■動画：かっこよさ全開のミラノのI.Nを堪能できる『ELLE KOREA』ムービー

■写真：ミラノへ向かう空港でのI.N

■写真：9月29日、ミラノから帰国したスキズ・アイエン