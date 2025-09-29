エイビック、今期経常を8％上方修正・最高益予想を上乗せ

ＡＶｉＣ <9554> [東証Ｇ] が9月29日大引け後(16:30)に業績修正を発表。25年9月期の連結経常利益を従来予想の6.6億円→7.2億円(前期は4.4億円)に8.4％上方修正し、増益率が51.5％増→64.2％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.2億円→3.8億円(前年同期は2.3億円)に17.1％増額し、増益率が39.7％増→63.7％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

エンタープライズ顧客からの案件受注、人材採用・人材育成・テクノロジーの活用による組織力の向上等の成長戦略の着実な実現及び株式会社リアレーションのM&Aにより、当初の想定を上回る業績推移となっていることを踏まえ、2025年９月期通期の業績予想を上方修正いたします。また、来期（2026年９月期）もクオリティ・グロースを継続できるものと見込んでおり、本日現在、少なくともYoYでの売上高成長率及び営業利益成長率を+30%と見込んでおります。

