　9月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3005銘柄。東証終値比で上昇は1707銘柄、下落は1249銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが92銘柄、値下がりは131銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は120円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7184>　富山第一銀　　　　 1523　　+214（ +16.3%）
2位 <3923>　ラクス　　　　　 1553.5　+185.5（ +13.6%）
3位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　　349　　 +30（　+9.4%）
4位 <2530>　ＭＸ中国株投　　　19656　 +1301（　+7.1%）
5位 <9213>　セイファート　　 1331.1　 +75.1（　+6.0%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.5　　+0.5（　+5.6%）
7位 <5016>　ＪＸ金属　　　　　 2000　+102.0（　+5.4%）
8位 <4572>　カルナバイオ　　　　230　　 +10（　+4.5%）
9位 <3997>　Ｔワークス　　　　368.9　 +15.9（　+4.5%）
10位 <2970>　グッドライフ　　　 1078　　 +36（　+3.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5535>　ミガロＨＤ　　　　　667　　-114（ -14.6%）
2位 <205A>　ロゴスＨＤ　　　 1590.9　 -81.1（　-4.9%）
3位 <8227>　しまむら　　　　　10400　　-525（　-4.8%）
4位 <315A>　ＧＸ銀行高配　　 1192.9　 -46.1（　-3.7%）
5位 <9021>　ＪＲ西日本　　　　 3151　-106.0（　-3.3%）
6位 <9245>　リベロ　　　　　　 2434　　 -54（　-2.2%）
7位 <4597>　ソレイジア　　　　 39.2　　-0.8（　-2.0%）
8位 <6786>　ＲＶＨ　　　　　　 80.4　　-1.6（　-2.0%）
9位 <5129>　ＦＩＸＥＲ　　　　590.9　 -11.1（　-1.8%）
10位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 37.3　　-0.7（　-1.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6301>　コマツ　　　　　　 5172　　+100（　+2.0%）
2位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2645　 +22.0（　+0.8%）
3位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1570　　+6.0（　+0.4%）
4位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1789　　+6.5（　+0.4%）
5位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1535.4　　+4.9（　+0.3%）
6位 <7261>　マツダ　　　　　 1091.4　　+3.4（　+0.3%）
7位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　44311　　+131（　+0.3%）
8位 <4502>　武田　　　　　　　 4292　　 +12（　+0.3%）
9位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　　870　　+2.4（　+0.3%）
10位 <7751>　キヤノン　　　　 4349.9　 +11.9（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9021>　ＪＲ西日本　　　　 3151　-106.0（　-3.3%）
2位 <6902>　デンソー　　　　　 2120　 -28.5（　-1.3%）
3位 <8766>　東京海上　　　　 6055.1　 -42.9（　-0.7%）
4位 <8830>　住友不　　　　　 6543.9　 -44.1（　-0.7%）
5位 <4004>　レゾナック　　　 5002.9　 -27.1（　-0.5%）
6位 <6971>　京セラ　　　　　 1989.9　 -10.6（　-0.5%）
7位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　342.3　　-1.8（　-0.5%）
8位 <9983>　ファストリ　　　　45159　　-231（　-0.5%）
9位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 2090.5　 -10.0（　-0.5%）
10位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 2725　 -13.0（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース