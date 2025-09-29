[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1707銘柄・下落1249銘柄（東証終値比）
9月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3005銘柄。東証終値比で上昇は1707銘柄、下落は1249銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが92銘柄、値下がりは131銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は120円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7184> 富山第一銀 1523 +214（ +16.3%）
2位 <3923> ラクス 1553.5 +185.5（ +13.6%）
3位 <4392> ＦＩＧ 349 +30（ +9.4%）
4位 <2530> ＭＸ中国株投 19656 +1301（ +7.1%）
5位 <9213> セイファート 1331.1 +75.1（ +6.0%）
6位 <8918> ランド 9.5 +0.5（ +5.6%）
7位 <5016> ＪＸ金属 2000 +102.0（ +5.4%）
8位 <4572> カルナバイオ 230 +10（ +4.5%）
9位 <3997> Ｔワークス 368.9 +15.9（ +4.5%）
10位 <2970> グッドライフ 1078 +36（ +3.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5535> ミガロＨＤ 667 -114（ -14.6%）
2位 <205A> ロゴスＨＤ 1590.9 -81.1（ -4.9%）
3位 <8227> しまむら 10400 -525（ -4.8%）
4位 <315A> ＧＸ銀行高配 1192.9 -46.1（ -3.7%）
5位 <9021> ＪＲ西日本 3151 -106.0（ -3.3%）
6位 <9245> リベロ 2434 -54（ -2.2%）
7位 <4597> ソレイジア 39.2 -0.8（ -2.0%）
8位 <6786> ＲＶＨ 80.4 -1.6（ -2.0%）
9位 <5129> ＦＩＸＥＲ 590.9 -11.1（ -1.8%）
10位 <8836> ＲＩＳＥ 37.3 -0.7（ -1.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6301> コマツ 5172 +100（ +2.0%）
2位 <7013> ＩＨＩ 2645 +22.0（ +0.8%）
3位 <7267> ホンダ 1570 +6.0（ +0.4%）
4位 <2502> アサヒ 1789 +6.5（ +0.4%）
5位 <8308> りそなＨＤ 1535.4 +4.9（ +0.3%）
6位 <7261> マツダ 1091.4 +3.4（ +0.3%）
7位 <6273> ＳＭＣ 44311 +131（ +0.3%）
8位 <4502> 武田 4292 +12（ +0.3%）
9位 <4188> 三菱ケミＧ 870 +2.4（ +0.3%）
10位 <7751> キヤノン 4349.9 +11.9（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9021> ＪＲ西日本 3151 -106.0（ -3.3%）
2位 <6902> デンソー 2120 -28.5（ -1.3%）
3位 <8766> 東京海上 6055.1 -42.9（ -0.7%）
4位 <8830> 住友不 6543.9 -44.1（ -0.7%）
5位 <4004> レゾナック 5002.9 -27.1（ -0.5%）
6位 <6971> 京セラ 1989.9 -10.6（ -0.5%）
7位 <6472> ＮＴＮ 342.3 -1.8（ -0.5%）
8位 <9983> ファストリ 45159 -231（ -0.5%）
9位 <6762> ＴＤＫ 2090.5 -10.0（ -0.5%）
10位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2725 -13.0（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
