SNSで知り合った人物から「投資の先生が優良株を紹介してくれる」などといわれ山口県岩国市の50代男性が現金6200万円あまりをだまし取られました。



岩国警察署によりますと岩国市に住む50代の男性会社員はことし4月、動画配信サイトに表示された投資に関する広告を通じて投資家のアシスタントを名乗る人と知り合ったということです。



男性はその人から「投資の先生が優良株を紹介してくれる」などと言われ別の人を紹介され、さらにその別の人から「会員に専用口座の使用権限を開放する」「専用口座を使って投資を行えば安定した高収益が目指せる」などと言われ、話を信じた男性はことし6月から8月までの間14回にわたって指定された口座に現金6210万円を振り込みだましとられました。



また、市内に住む30代の男性もSNSで知り合った人物から「株式投資の最新情報や投資アドバイスを届ける」「割引金額で株が購入できる」などと株式投資を勧められ現金1830万円あまりをだまし取られる被害にあっています。



警察ではSNSで知り合った相手から投資やお金の話が出れば詐欺を疑い、警察や家族に相談するよう注意を呼びかけています。

