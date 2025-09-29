家中タオルだらけで消臭対策も。ガンを患う愛猫の看病をするため環境を整える／世界一幸せな飼い主にしてくれた猫
『世界一幸せな飼い主にしてくれた猫』（ねこゆうこ/KADOKAWA）第8回【全10回】
【漫画】『世界一幸せな飼い主にしてくれた猫』を第1回から読む
子猫の頃に保護し、ずっと一緒に暮らしてきた愛猫・ちゃーにゃん。15歳を迎えた頃、食欲が落ちてきたかなと思ったら、口の中に出来物を発見した。大きな口内炎かと思い病院に連れていくと、それは「ガン」だと診断されて…。このままだと余命は長くて3ヶ月。外科手術に抗がん剤治療など、治療法の選択に思い悩む中、飼い主夫婦がずっと考えていたのは愛猫に最期まで幸せであってほしいということ。結果、夫婦は手術しないことを決め、家で看病することに。愛猫と言葉を交わすことができない中、夫婦はできることを精一杯やりながら、試行錯誤の日々を過ごすのだった。そしていよいよちゃーにゃんは最期の時を迎え、見送った夫婦は深い悲しみの時を過ごし、その後、2匹の保護猫を迎えることになり――。悲しいだけではない、読んだ人の心が温かくなるコミックエッセイ『世界一幸せな飼い主にしてくれた猫』は、生き物を愛するすべての人に送る一冊です。
※この記事には、病気の猫とその猫を看病する場面があります。ご了承のうえお読みください。
■看病のはじまり
