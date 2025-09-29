お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が29日にコンビのYouTubeチャンネルを更新。先輩芸人を怒らせたエピソードを明かした。

「大人になってから怒られた話」のテーマで、相方の濱家隆一がお笑いコンビ「麒麟」田村裕を怒らせた話をすると、山内は「俺は普段全然怒らない千鳥ノブさん、1回だけ静か怒り（させた）」と告白。

若手時代にお笑い情報誌「マンスリーよしもと」のアンケートで“ファッションセンスがダサいと思う先輩芸人”にノブの名前を挙げたといい、「“この間のアンケート、僕ノブさん書かしてもらいました”って楽屋で寝てるノブさんに言いに行ったら、“もうお前はいい”って言われて。思ってたリアクションと違うって思って…」と回想した。

これに濱家は「なんで？」と驚きの表情。山内は「なんかその1つ前のマンスリーよしもとで憧れの先輩みたいなのを書くとこがあって、俺当時ノブさんに一番いろいろ連れて行ってもらっててんけど、なぜか哲夫さんって書いてて」と明かし、別のアンケートで“憧れの先輩”に「笑い飯」の哲夫を挙げたことをノブから根に持たれていたという。

濱家は「かっこ悪い。そんな時期もあったんや、ノブさん」と苦笑い。山内は「それはマジトーン。たまたま虫の居所が悪かったのか、不機嫌だったノブさんそれが最初で最後くらい」と話していた。