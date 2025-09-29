美少女の前に立ちはだかる“絵に描いたような不良”！ お守りを見せてほしいと言われて…／キラキラとギラギラ
『キラキラとギラギラ』（嵐田佐和子/KADOKAWA）第3回【全12回】
少女漫画の主人公のような美少女・姫路ルルは、たくさんの友達に囲まれてキラキラした高校生活を送っていた。父親の仕事の都合で転校することになったルルは、友達との別れを惜しみながらも、転校先での新生活に胸を膨らませていたのだが…。転校先の学校は何かがおかしい。前の学校のキラキラした雰囲気と違い、クラスメイトの顔の濃さも線の太さも全く異なっていて、まるで劇画のようなギラギラした世界だった！ 同じクラスに昔、仲良くしていた幼馴染・極楽寺禅の名前を見つけて喜ぶも、彼もまた変わり果てた姿になっていて――。最新5巻 が9月12日に発売された『キラキラとギラギラ 』は、少女漫画のきらめく様な世界と少年漫画の劇画の世界が交錯する、ジャンルを超えた恋物語です。
