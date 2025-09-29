歌手の華原朋美（51）が29日、Instagramを更新。コンサート前に気合をいれる動画を公開した。

2024年11月から2025年6月まで、全国19都市22公演以上を巡るコンサートツアーを行い、9月9日には、デビュー30周年を記念したスペシャルライブを開催した華原。SNSには、ステージ上の写真や公演後にファンとふれあう様子を投稿している。

また、6歳の息子と過ごす日常の様子もたびたび紹介しており、水着姿でプールを楽しむ様子や、息子を抱きかかえている写真を公開すると様々な反響が寄せられた。

歌手活動と子育ての両立に思い「40度を超える発熱があったり」

29日はInstagramを更新し、コンサート前の動画を公開。

「本当に今夜1日しか無いので私も精一杯頑張ります、皆さまもご協力のほど、お力添えのほどよろしくどうぞお願い致しますそれでは、頑張るぞおーで、頑張るぞおー」

さらに、子育てをしながらのツアーだったことについては、「突然40度を超える発熱があったり、寂しいけれど子どもとは別部屋で寝るということもありました。それに負けず子どもはママ頑張って欲しい。たくさんの方がママのお歌を聞きにきてくれるのを楽しみにしているから。楽しんで行こうよ。そう毎日の様に支えてもらいました。まだ6歳になったばかりです。ママは幸せだよ。」と、息子への感謝の思いをつづった。（『ABEMA NEWS』より）