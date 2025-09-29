日本のシンガー・ソングライターの先駆け、加山雄三の名曲の数々を歌うコンサート。

出演したのは「ザ・ヤンチャーズ」のメンバーの森山良子、南こうせつ、さだまさし、ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ（ジ・アルフィー）。加山は２０２２年にコンサート活動から引退しており、「加山の出演はございません」とアナウンスされていたが――。

最初に登場したのはアルフィーの３人。「蒼い星くず」「夜空の星」とエレキナンバーを分厚いコーラスワーク、高見沢俊彦の派手なギターソロと、彼ららしいスタイルで聞かせた。

さだは「ある日渚に」「君のために」で、加山お得意の曲中のせりふを再現してみせた。加山が生んだ美しいメロディーに出演者の個性が重なって、音楽性の厚みが尋常ではない。

メンバー全員が横並びになって披露したのは、加山が１９６０年代に残したテープを元に作った新曲「旅人の詩」。そして、海を愛した加山の代表曲「海 その愛」を各自が交代で歌唱していく中、本来は男声の音域の部分を森山が音程も変えずに歌いきったのが、圧巻だった。

歌もさることながら、皆、しゃべるしゃべる。特にさだ。加山が歌手だけでなく俳優としても活躍したことを挙げ、「あの人くらいですよ。大谷翔平と戦える二刀流は」と持ち上げる。負けじと南も笑いを取るものだから、珠玉のトーク番組を見ているかのようだった。

アンコールは「サライ」

アンコール曲は、バンドメンバーの一人で２０２３年に死去した谷村新司が加山と共作した「サライ」。続いて、言わずと知れた代表曲「君といつまでも」を全員で歌い終えたところで、ステージ上が暗転した。

再び明かりがつくと、ステージに加山が。「みんなのおかげで、こんなに人生が幸せになるということはね、めったにないこと。全ての気持ちをみんなに伝えたい。ありがとう」と感謝の言葉を述べると、観客の大歓声で、床が揺れた。トークの楽しさも相まって、これまでの人生で最も短く感じた３時間だった。（鶴田裕介）

――１２日、有楽町・東京国際フォーラム。