NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。オリックスは6選手を入れ替えました。

27日の勝利でシーズン順位を3位で確定させ、2年ぶりのCS進出決定を決めたオリックス。この日、リリーバーとしてブルペンを支えてきた、岩嵜翔投手、ペルドモ投手、マチャド投手を抹消しました。

岩嵜投手は6月に、金銭トレードで中日からオリックスへ移籍。新天地では気迫のこもった投球を披露し、ここまで37登板で防御率2.12をマークしています。

マチャド投手とペルドモ投手は、チームトップ1、2となる50試合以上に登板。勝ちパターンを担い、ペルドモ投手は33ホールド、マチャド投手は28セーブをマークしています。シーズン終盤は疲労もあってか失点を重ねる試合も増えてきており、10月11日から始まるCSの戦いに向けても、状態の回復に期待がかかります。

一方登録となったのは、ドラフト2位ルーキーの寺西成騎投手と、16年目のベテラン左腕・山田修義投手、2年目の20歳キャッチャー・堀柊那選手。

寺西投手はここまで1軍の8登板全てで先発登板していましたが、九里亜蓮投手が先発登板となるこの日に昇格。起用法にも注目です。また山田投手は7日に抹消されて以来の再昇格となりました。昇格となった堀選手はキャッチャーですが、同じく捕手の森友哉選手が27日に死球を受け、途中交代。翌日にはベンチ外となっており、状態が心配されます。