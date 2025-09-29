メジャーリーグのレギュラーシーズンは日本時間29日をもってすべての試合が終了しました。今年も最終戦までア・リーグMVP争いに目が離せませんでした。そんなし烈な争いを演じた、最有力とみられる二人の候補の今シーズンの活躍を見ていきましょう。

まず有力候補として挙げられるのは、昨年のア・リーグMVP受賞者で球界を代表するバッターであるヤンキースのアーロン・ジャッジ選手です。

ジャッジ選手は今シーズンも打率.331、114打点、53本塁打と去年同様素晴らしい活躍を見せました。そんな圧倒的存在感のあるジャッジ選手を警戒するチームも多く、今シーズンは37個の申告敬遠とア・リーグで歴代最多の敬遠数となりました。勝負を避けられる中でも成績を残し続け最終的に打率.331は自身のキャリアでもっとも高く、初の首位打者を獲得しました。

2人目の候補として呼び声の高いのがマリナーズのカル・ローリー選手です。ローリー選手は日本時間25日の試合で60本塁打の大台に乗り、球団記録、スイッチヒッター、捕手としてもメジャー新記録をマークしました。また、自身初となる本塁打王＆打点王に輝き、チームも24年ぶりの地区優勝に導きました。

MVP発表はポストシーズン終了後。全米野球記者協会(BBWAA)の記者による投票で決定されます。昨季は2年ぶり2度目で、初の満票でのMVP受賞をつかんだジャッジ選手。3度目の栄冠を手にするのか。はたまたローリー選手が初の受賞なるか注目が高まります。

▽2人の主な成績

【カル・ローリー】

試合 159

打率.247

安打 147

二塁打 24

三塁打 0

本塁打 60

打点 125

得点 110

四球 97

盗塁 14

OPS.948

【アーロン・ジャッジ】試合 152打率.331安打 179二塁打 30三塁打 2本塁打 53打点 114得点 137四球 124盗塁 12OPS1.145