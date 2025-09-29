キックボクシングフェス「ＧＯＡＴ」旗揚げ戦（１０月３０日、東京・後楽園ホール）の会見が２９日に都内で行われ、参戦が決まった元ＲＩＳＥフライ級王者の那須川龍心（１９）が意気込みを語った。

今回旗揚げされる「ＧＯＡＴ」は各団体から選手が出場する「イベント」として行われ、大会２日後の１１月１日には午後４時からテレビ東京系列全国６局ネットで放送される。龍心は、元ラジャダムナンスタジアム認定バンタム級王者のチャラダーム・ナヨックエータサラ（２１＝タイ）と対戦することになった。

龍心は「こういう地上波の大会『ＧＯＡＴ』に出場させていただけることに感謝しています。今まで天心が０から１を生み出した状態のＲＩＳＥでやらせてもらってやりやすかったですけど、今回のＧＯＡＴは０からなので、０から１を作り出せるように頑張りたいです」と意気込む。若い層の支持を集めているだけに「僕ぐらいの子はテレビ離れとかあると思うので、僕が出ることで見られる層も増えると思うし。僕が掲げている革命も起こせると思うので試されているなと思います」と起爆剤になりたいとした。

対戦相手については「テクニックがあるタイプで上手なイメージです」と警戒しつつも「でも自分らしくやれば問題ないかなと思います。自分はまだまだこんな物じゃないんで。ＫＯします」と自信をみなぎらせる。さらに「こんなところで負けていたら先がないので圧倒的に潰しに行きます。僕がここで熱を生み出せたらなと思います」と拳を握った。

また元ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ―ＢＬＡＣＫフェザー級王者の龍聖がロムイーサン・ＴＩＧＥＲ ＲＥＯＮ（タイ）と、元Ｋ―１ミドル級王者の松倉信太郎がブリース・コンボウ（カメルーン）と対戦することも発表された。