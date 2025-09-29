長澤まさみ、大胆美脚ショットに視線集中「眼福すぎる」「格が違う」
【モデルプレス＝2025/09/29】女優の長澤まさみが29日、自身のInstagramを更新。赤いコーディネートで美しい脚のラインを披露し、反響が寄せられている。
【写真】長澤まさみ、大胆美脚輝く眼福ショット
長澤は赤いシャツのような衣装を着用したスタイリッシュな姿を公開。椅子に座ったポーズで美しい脚のラインを披露している様子が写されている。
この投稿に、ファンからは「眼福すぎる」「やっぱり最高」「格が違う」「美脚」「スタイル抜群」「赤が似合う」「美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】長澤まさみ、大胆美脚輝く眼福ショット
◆長澤まさみ、赤コーデで堂々美脚披露
長澤は赤いシャツのような衣装を着用したスタイリッシュな姿を公開。椅子に座ったポーズで美しい脚のラインを披露している様子が写されている。
この投稿に、ファンからは「眼福すぎる」「やっぱり最高」「格が違う」「美脚」「スタイル抜群」「赤が似合う」「美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】