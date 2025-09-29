『ばけばけ』吉沢亮の友人役で濱正悟が出演 『舞いあがれ！』以来2度目の朝ドラ出演
高石あかり主演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に、濱正悟の出演が決定した。吉沢亮演じる錦織友一の友人役を演じる。濱が連続テレビ小説に出演するのは、『舞いあがれ！』以来2度目となる。
【写真】『ばけばけ』注目キャスト＆相関図
本作は、小泉セツ＆八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻がモデルの物語。明治の松江を舞台に、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く。
濱正悟が演じるのは庄田多吉。松江の秀才で、錦織友一の友人。「大盤石」と呼ばれる錦織に対して、「半分弱」と自称する。
濱は「『舞いあがれ！』ぶりに朝ドラに出演させて頂きます。久しぶりにBK（NHK大阪）に舞いもどることができて嬉しいです！ 『ばけばけ』の脚本を読んで、大真面目なのにどこか可笑しく愛おしい登場人物たちの心優しい不思議な物語に魅了されました。庄田多吉のように、ものすごく純粋な役柄は実はあまりやったことがなかったので、個人的には挑戦であり新境地になりそうです。素敵なキャスト・スタッフの皆さんと共に過ごす時間を大切に刻んでいきたいと思います。楽しみにしていてください！」とコメントを寄せた。
制作統括の橋爪國臣は「庄田多吉は、松江出身の秀才ですが、吉沢亮さん演じる錦織友一という大きな存在の影にどこか隠れてきた男です。『大盤石』と呼ばれる錦織に対し、自らを『半分弱』と称する人間味あふれる人物です」と説明し、「濱正悟さんは、確かな演技力で、この庄田の持つ独特の間合いや一筋縄ではいかない感情の機微を表現できる方です。物語のなかでトキやヘブンとも深く関わっていきます。庄田がどのように物語を動かしていくのか、ぜひご注目ください」とコメント。
そして「本日いよいよ放送がスタートした『ばけばけ』。濱さん演じる庄田多吉の活躍にもご期待いただき、これから半年間、皆様に楽しい朝の時間をお届けできれば幸いです」とメッセージを寄せた。
連続テレビ小説『ばけばけ』は、NHK総合にて毎週月〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
