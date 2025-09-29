俳優の濱正悟が２９日、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ばけばけ」で、吉沢亮演じる錦織友一の友人役で出演することが、同局から発表された。

松江の秀才で「大盤石」と呼ばれる錦織に対して、「半分弱」と自称する庄田多吉役に「『舞いあがれ！』ぶりに朝ドラに出演させて頂きます。久しぶりにＢＫ（ＮＨＫ大阪）に舞いもどることができてうれしいです！」と喜んだ。

「ばけばけ」の脚本を読んで、大真面目なのにどこかおかしく、いとおしい登場人物たちの心優しい不思議な物語に魅了されたと明かし「庄田多吉のように、ものすごく純粋な役柄は実はあまりやったことがなかったので、個人的には挑戦であり新境地になりそうです。素敵なキャスト・スタッフの皆さんと共に過ごす時間を大切に刻んでいきたいと思います。楽しみにしていてください！」と同局を通じコメントした。

濱は麻薬取締法違反の疑いで逮捕・起訴され、同番組からの降板が決まっていた俳優・清水尋也被告の“代役”。ＮＨＫは３日に清水被告が逮捕されたことを受け、急ピッチで代役探しを実施。既に同被告が出演するシーンの撮影を開始していたこともあり、早急な撮り直しが求められる中、これまで８０本近い映画やドラマに出演するなど経験豊富な濱に白羽の矢が立てられた形となった。