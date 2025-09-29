元財務官僚で信州大特任教授の山口真由氏が２９日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」に出演。ともに自身の問題から騒動となっている群馬県前橋市の小川晶市長と静岡県伊東市の田久保真紀市長との“違い”について私見を述べた。

番組では、市幹部職員の既婚男性と１０回以上ラブホテルで密会していたものの「男女関係」を否定している小川市長に対して、市議会側が意見書を提出して回答を求めていることを伝えた。一方、東洋大卒業としていた学歴詐称の渦中にあり、市議会を解散した田久保市長は、今後市長の経歴確認を厳格化すると発表したとのこの日の動きを伝えた。

山口氏は小川市長について、「私は本人が『（男女関係は）ない』って言うんだったら、しょうがないと思って。いくら責めたって、そこは『ない』って言い続けるに決まってるじゃないですか。だから、そういう方として評価していくしかないと思いますね」と小川市長本人が否定する限り、追及することはできないと説明した。

一方、田久保市長について聞かれると、「こちらの方はチラッと見せた…」と“卒業証書”とされるものを市議会議長らにチラ見せした行動を指摘。さらには「私が気になるのは、なぜ議会を解散しましたっていうときに、自分の自撮りをアップするのかっていう、その自意識もちょっと気になりますけどね」と話して、スタジオの笑いを誘っていた。