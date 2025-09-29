「55-62」の大谷翔平は「常に何らかの形で歴史を作っている」　米老舗誌の止まらない賛辞　MVPも「最有力候補だ」

55号を放ち、MVPの最有力候補に挙がる大谷翔平(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平は現地時間9月28日に敵地で行われたマリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席に、キャリアハイとなる55号本塁打を放った。

レギュラーシーズン最終戦でも強烈な存在感を見せた。4点リードの7回二死無走者。相手左腕ゲーブ・スパイアーと対峙した大谷は、2ストライクと追い込まれてからの3球目、内角高めの95マイル（約153キロ）を豪快にかっ飛ばした。打球は中堅左へ。飛距離412フィート（約125.6メートル）のホームランだ。

【動画】異能の55号！ 二刀流を復活させた大谷翔平の圧巻バックスクリーン弾を見よ

最高栄誉にも、また一歩近づいた。米老舗誌『Sports Illustrated』は、「ショウヘイ・オオタニが年間55号ホームランで再び歴史を作る」と題した記事を掲載。冒頭では「ショウヘイ・オオタニは常に何らかの形で歴史を作っているが、日曜日に再びそれをやってのけた」と記した。

55本塁打は自身が持つ球団記録の2024年の54本を更新。打率、打点、盗塁数が前年比で下がっているが「それでも信じられないほど素晴らしい」と強調。加えて、投手として14試合に先発し「1勝1敗、防御率2.87、WHIP 1.04で、47回を投げ、62奪三振に対して9四球でした」と成績を列挙し、「3年連続のMVP受賞の最有力候補だ」と論じた。