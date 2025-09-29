「CSで台風の目になるかもしれません」近鉄OB、佐野慈紀氏のパ・リーグCS展望 オリックスを「推す理由」
太田はシュアな打撃でチームを支えている（C）産経新聞社
野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回はソフトバンクが2季連続の優勝を決めたパ・リーグのCS展望について独自の考察を加えている。
【画像】近鉄で中継ぎとして活躍した佐野慈紀氏
4月は単独最下位に沈んだソフトバンクが見事に巻き返し、小久保裕紀監督は2季連続の優勝監督となった。
主砲、山川穂高の不調、けが人続出など苦しい時期も長かったが、積極的な若手登用、守護神に杉山一樹を抜擢など柔軟な用兵で猛追する日本ハムを振り切った。
そんな王者ソフトバンクと戦うためにCSファーストSを勝ち抜くのは日本ハム、オリックスどちらの球団となるか。また日本シリーズまで駒を進めるのは3球団の内、どの球団となるか。
佐野氏は直近のソフトバンクとオリックスの対戦成績に目を向ける。
9月20日からソフトバンクの本拠地みずほペイぺイで行われた4連戦ではオリックスがすべて1点差の僅差で4連勝を飾った。特に23日のゲームでは3回二死一、二塁の好機に太田椋が松本晴の低めスライダーをはじき返し、適時打で1点を先制。救援陣の踏ん張りで虎の子の1点を守り切り、完封勝利を飾った。
V目前だった、ソフトバンクナインにいやなイメージを植え付けることに成功した。
シーズン最終盤に調子を上げてきたチームに佐野氏は「不思議なチーム。成績的の面で、チームを引っ張るような選手がいないが、全体のまとまりがいい。総合力で勝っているということ」と分析。
先発陣では広島から移籍してきた九里亜蓮がチームトップの10勝をマーク。曽谷龍平が8勝、宮城大弥が7勝と続く。
野手ではチーム本塁打トップは杉本裕太郎の16本塁打、またプロ7年目にして初の規定打席に到達した太田も光る存在となる。
今季は108試合に出場、打率.284、8本塁打、49打点（28日時点）。開幕の楽天戦（京セラドーム大阪）では今季初打席でいきなりアーチをかけるなど、ファンを喜ばせた。シュアな打撃で知られ、特に4月は球団の右打者記録に並ぶ、月間39安打をマークと打ちまくった。
ソフトバンクの本拠地でも打率.286としっかり結果を残しており、ポストシーズンに向けても頼もしい存在となりそうだ。
オリックスは2位の日本ハムともシーズンの戦いを12勝12敗（1分け）とまさに五分の戦いをくり広げており、21年からリーグ3連覇を果たしたメンバーも多く残っていることも経験値の上でプラスに働くと見られる。
佐野氏もパ・リーグのCS展望について「ソフトバンクの優位は変わらないですが、オリックスがCSで台風の目になるかもしれませんね。要注目です」と不気味な存在になるとした。
【さの・しげき】
1968年4月30日生まれ。愛媛県出身。1991年に近鉄バファローズ（当時）に入団。卓越したコントロールを武器に中継ぎ投手の筆頭格として活躍。中継ぎ投手としては初の1億円プレーヤーとなる。近年は糖尿病の影響により右腕を切断。著書「右腕を失った野球人」では様々な思いをつづっている。