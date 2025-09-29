Uber Eats、藤原ヒロシ氏デザインの配達パートナー用ジャケットを制作
Uber Eats Japanは、藤原ヒロシ氏が主宰するfragment、オートバイウェアブランド・KOMINEとタッグを組み、Uber Eatsの配達パートナー限定デザインのジャケットを制作した。
このジャケットは、同社が「ファッションを通じて配達時の安全意識を高めたい」という思いから、藤原ヒロシ氏に制作を依頼し実現した。右袖にはアイコニックなサンダーボルトのリフレクタープリント、左胸にはUber EatsとfragmentのWネームを配置している。
安全性にも配慮し、胸部にはKOMINE製の着脱式プロテクターを、袖・肩・背面には夜間の視認性を高める蛍光材リフレクターを装備した。撥水加工も施しているほか、襟部分に折りたたみ式のフードが収納されており、急に雨が降ってきたときも快適かつ安心して配達できるように設計している。
同ジャケットは、抽選で300名の「ダイヤモンド」ランクの配達パートナーに贈呈する。同社は、今後も外部パートナーとのコラボレーションを通じて、配達パートナーを応援するさまざまな施策を展開していく。
