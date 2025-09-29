トヨタ新型「めちゃ小さい“SUV”」に反響殺到！ 驚きのコンパクトさに「完全に軽自動車キラー」の声も！ パワフルな「新型アイゴX GRスポーツ」欧州仕様が日本にも“ちょうどいい”！

トヨタ新型「めちゃ小さい“SUV”」に反響殺到！

トヨタの欧州法人は2025年6月2日、新型コンパクトSUV「アイゴX GRスポーツ」を発表しました。

日本の道路事情にも適したサイズ感の同車について、日本でも様々な反響が寄せられています。

アイゴXは、2005年に初代モデルがデビューした「アイゴ」の3代目として、2022年に登場しました。

初代や2代目とは異なり、ボディタイプをSUVへと刷新したことで、車名もアイゴXへと変更されています。

そして、この3代目アイゴXにトヨタのスポーツブランド「GR」の名を冠し、新たに追加されたのが、新型アイゴX GRスポーツです。

新型アイゴX GRスポーツは、“GR”の名が示す通り、エネルギッシュでスポーティなルックスが特徴的。

専用のビビッドなツートーンカラー「マスタード×ブラック」に黒いボンネットを組み合わせ、目を引くデザインに仕上がっています。

またフロントグリルには、GRモデル共通の「Gパターンメッシュ」を採用。専用のアルミホイールも装着するなど、スポーティさを演出するデザインです。

走行性能においても、GRの名にふさわしいチューニングが施されました。

ショックアブソーバーとコイルスプリングを専用にセッティングし、ハンドリング性能とボディロールを最適化。

電動パワーステアリングにも手が加えられ、よりシャープなレスポンスを実現しています。

インテリアも外装同様にスポーティな印象で、ブラックとグレーのアクセントにGRロゴの刺繍が施されています。

新採用の7インチデジタルコンビメーターと新デザインのコントロールパネルは、モダンな雰囲気を醸し出し、電子パーキングブレーキや2つのUSB-C充電ポートを標準装備するなど、利便性も向上させています。

パワートレインには、上位モデルである「ヤリス」や「ヤリスクロス」にも採用されている最新ハイブリッドシステムを搭載。

システム合計で最高出力116馬力を発揮し、0-100km／h加速は10秒以下を記録するなど、パワフルな走りを実現します。

このハイブリッドシステムをコンパクトなアイゴXに収めるため、トヨタはハイブリッド車としては初めてバッテリーセルを横方向に配置し、リアシート下のフロア幅に合わせて2つのスタックを並べる独自の構造を採用したとのこと。

ボディサイズは全長3700mm×全幅1740mm×全高1525mm、ホイールベースは2430mm、最小回転半径は4.7mとコンパクトで、日本の狭い裏路地や立体駐車場もクリアできるサイズ感です。

車両価格は1万8090ユーロ（約313万円）からとされ、2025年末から欧州市場で発売される予定です。

※ ※ ※

新型アイゴX GRスポーツは日本のSNSでも大きな話題となり、

「ぜひ国内発売して欲しい！」

「これ日本の道路に最適だと思う」

「可愛いデザインがいいね〜」

といった、国内での発売を希望する声が多数見られます。

また、

「ヤリスより小さいってことは安いんだろうね」

「日本で売ったらダイハツやスズキにとって脅威だろう」

「完全に軽自動車キラー！」

など、小さなエントリーモデルの普通車であることから、軽自動車市場の脅威になる可能性を指摘する声もあり、日本での展開がもし実現すれば、人気モデルに躍り出るかもしれません。