LINEヤフーは、「Yahoo!天気」アプリのユーザー参加型の投稿機能「みんなの投稿」モードに写真投稿機能を新たに追加した。

写真投稿の方法は、「雨雲レーダー」最下部のモード切りかえボタンで「投稿」をタップ。次に表示地域の「みんなの投稿」が表示され、投稿する場合は「投稿する」ボタンをタップ。

最後に投稿画面の「写真を追加」を選択すると、カメラやライブラリから写真を追加可能。注意事項を確認し、手順に沿って写真を追加・編集した後に「投稿する」ボタンから投稿する流れ。

投稿された情報は地図上に表示され、天気ごとの色分けや写真投稿の有無などによってアイコンの絵柄が区別される。

本機能は、Android版で先行して提供が始まっており、iOS版は段階的に提供を実施する。10月初旬までに全てのユーザーへ提供される予定。

また現在「みんなの投稿」では、話題ごとの投稿ができるテーマに「秋」を追加しており、紅葉などの秋を感じられる写真を「みんなの投稿」で投稿できる。テーマ投稿は、「みんなの投稿」画面下部の「いま公開されているテーマ」から投稿したいテーマを選択することで行える。