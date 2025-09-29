「びびった…」綾瀬はるか、お笑い芸人との“夫婦”ショット公開「ご報告かと思った」「マジか！旦那役凄い」
俳優の綾瀬はるかさんのマネージャーが運用するスタッフアカウントは9月29日にInstagramを更新。綾瀬さんとお笑いコンビ・千鳥の大悟さんの“夫婦”ショットを披露しました。
【写真】綾瀬はるか＆大悟の“夫婦”ショット
ファンからは、「だいすきなお二人 楽しみです！」「ご報告かと思ったよー」「大好きなお2人の映画 心待ちにしています」「朝から嬉しすぎました」「一瞬結婚したかと思ってびびった…」「これは！！楽しみ！！最高です！！」「マジか！旦那役凄い」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】綾瀬はるか＆大悟の“夫婦”ショット
「一瞬結婚したかと思ってびびった…」綾瀬さんは「是枝裕和監督 原案・監督・脚本・編集のオリジナル映画『箱の中の羊』少し先の未来、ある家族の物語」「2026年公開の映画に出演いたします」とつづり、2枚の写真を載せています。同日情報解禁となった映画『箱の中の羊』で、夫役を務める大悟さんとのツーショットを披露しています。庭のような場所でそっと寄り添い、本当の夫婦のような空気感です。2枚目では2人でピースサインを見せており、撮影現場の和やかさも伝わってきます。
松本隆さんとのツーショットも披露同アカウントは綾瀬さんの仕事のオフショットを普段から投稿しています。21日には「松本隆さんの作詞活動55周年コンサート」と題し、作詞家の松本隆さんとのツーショットも披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)