イラストレーター・SG氏が描くオリキャラ「シオン・アルフィーネ」がチアガール姿で1/6スケールフィギュア化！
【シオン・アルフィーネ チアガールVer. Illustrated by SG】 2026年8月 発売予定 価格 通常版：19,250円 豪華版：21,890円
フィギュア本体
台座
＜特典＞
色紙
＜豪華版特典＞
タペストリー
(C)SG
海外のホビーメーカー「Hanabee」は、フィギュア「シオン・アルフィーネ チアガールVer. Illustrated by SG」を2026年8月に発売する。価格は通常版が19,250円、豪華版が21,890円。
本製品は、イラストレーターのSG氏が描くオリジナルキャラクター「シオン・アルフィーネ」のチアガール姿を、1/6スケールでフィギュア化したもの。
衣装では隠し切れない豊満な胸やムチムチ具合がたまらない太ももなど、セクシーな見た目でフィギュア化しており、スカートは取り外しできる仕様となっている。
また購入特典として「色紙」が付属するほか、豪華版には「タペストリー」も付属している。
「シオン・アルフィーネ チアガールVer. Illustrated by SG」仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約300mm 素材：PVC、ABS セット内容
購入特典「色紙」
豪華版特典「タペストリー」
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。