アメリカ中西部・ミシガン州の教会へ男が車で突っ込んだ後、発砲し、少なくとも4人が死亡、8人が負傷しました。

事件があったのは、ミシガン州グランドブランにある「末日聖徒イエス・キリスト教会」＝モルモン教の教会です。

地元警察によりますと、28日午前、教会の正面のドアに車が突っ込んだ後、車を降りた男が銃撃を始めました。その後、男はガソリンをまいて火を放ち、教会は全焼しました。

男はミシガン州に住むトーマス・サンフォード容疑者（40）で、現場に駆けつけた警察官と銃撃戦となった末、射殺されました。アメリカメディアによると、サンフォード容疑者は元海兵隊員で、イラク戦争にも従軍していたということです。

突っ込んだ車の荷台には2本のアメリカ国旗が立てられていました。

教会の中では当時、日曜日の礼拝が行われており、数百人がいたとみられていて、これまでに少なくとも4人が死亡、8人がけがをし、このうち1人が重体です。当局は行方不明者がいるとみて、焼けた教会の内部の捜索を続けています。

トランプ大統領は「またも、キリスト教徒を標的とした攻撃のようだ」とSNSで主張しました。

容疑者の犯行動機は明らかになっていません。