Hearts2Hearts、新曲『Pretty Please』で“完璧シンクロダンス”披露！ポケモンと夢のコラボも

ガールズグループ Hearts2Hearts が、新曲『Pretty Please』で圧巻の“シンクロパフォーマンス”を披露した。

【画像】Hearts2Hearts、ポケモンとコラボ！

Hearts2Heartsは先週、『ミュージックバンク』、『ショー！音楽中心』、『人気歌謡』などの音楽番組に出演したほか、YouTubeチャンネル「MOVE TO PERFORMANCE」を通じて、1stミニアルバム『FOCUS』収録曲『Pretty Please』のステージを公開し、大きな注目を集めた。

『Pretty Please』のパフォーマンスは、愛らしく感性的な楽曲の雰囲気にマッチしたラブリーかつエネルギッシュな振付で構成。両腕を空に向かって伸ばす動作、2人1組で手を取り合うパート、メンバー全員で花やハートの形を作る場面など、Hearts2Heartsならではの新しい“シンクロパフォーマンス”で観客を魅了した。

（画像＝音楽番組放送キャプチャ）Hearts2Hearts

さらに、ミュージックビデオに続き音楽番組でも、人気ゲームシリーズ「ポケットモンスター」の最新作「Pokémon LEGENDS Z-A」とコラボ。色とりどりの花で彩られた美しい庭園を思わせるステージセットに、ピカチュウやチコリータ、ウリムー、ワニノコといったポケモンが登場し、華やかな見どころを加えた。

また、メンバーのジウは9月28日放送の『人気歌謡』でスペシャルMCを務め、秋夕（チュソク）を記念して韓服を着用。清楚なビジュアルと安定した進行力で視聴者の視線を引きつけ、好評を博した。

なお、Hearts2Heartsは10月2日の『M COUNTDOWN』、4日の『ショー！音楽中心』でも『Pretty Please』を披露し、新アルバムへの期待をさらに高めていく予定。さらに10月20日には、1stミニアルバム『FOCUS』でカムバックを果たす。

（記事提供＝OSEN）

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められた。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。