Jリーグ組はFC東京キム・スンギュ＆広島キム・ジュソン！韓国代表の10月親善試合メンバー発表

サッカー韓国代表の最新メンバーが発表された。

韓国サッカー協会は9月29日、10月に行われる国際親善試合を戦う韓国代表メンバー26人を発表した。

韓国代表は10月10日にブラジル代表、14日にパラグアイ代表と対戦する。試合はいずれもソウルワールドカップ競技場で20時キックオフ。対戦相手となる南米2カ国は同時期に日本代表とも試合を行う。

メンバーは米MLSで好調を維持するソン・フンミン（ロサンゼルスFC）を筆頭に、キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）、イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、イ・ジェソン（マインツ）、ファン・インボム（フェイノールト）など主力選手が順当に選出。

Jリーグからはキム・スンギュ（FC東京）とキム・ジュソン（サンフレッチェ広島）の2人が選ばれ、韓国代表初の“ドイツ系選手”として9月にデビューを飾ったイェンス・カストロップ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）も引き続き名を連ねた。

ほかではファン・ヒチャン（ウォルヴァーハンプトン）、オム・チソン（スウォンジー・シティ）、ウォン・ドゥジェ（ホール・ファカン・クラブ）、チョ・ユミン（シャールジャFC）、キム・ジス（カイザースラウテルン）が代表復帰を果たした。

Jリーグ経験者としては、元湘南ベルマーレのソン・ボムグン（全北現代モータース）、元アルビレックス新潟のイ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）、元アビスパ福岡のウォン・ドゥジェの3人が選ばれている。

一方、9月の親善試合からはキム・テヒョン（鹿島アントラーズ）、オ・セフン（FC町田ゼルビア）のJリーガー2人のほか、ピョン・ジュンス（光州FC）、パク・ヨンウ（アル・アイン）、ペ・ジュンホ（ストーク・シティ）が選外となった。

特に、パク・ヨンウは今月26日に行われたUAEリーグ戦で前半18分に負傷退場。本紙『スポーツソウル』が取材したところによると、左膝十字靭帯断裂の重傷を負ったとされており、来年6月の北中米W杯本大会は絶望視されている。

ホン・ミョンボ監督も同日行われた会見で「今回のリストにおける最大の争点はパク・ヨンウの負傷だ。常に代表で誠実に準備をしてきた選手が大怪我を負った。私としてもチームとしても惜しい状況だ。早く回復することを願っている」と伝えた。

（写真提供＝韓国サッカー協会）韓国代表

10月の国際親善試合を戦う韓国代表メンバー26人は以下の通り。

◇

―GK

キム・スンギュ（FC東京／日本）

ソン・ボムグン（全北現代モータース）

チョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）

―DF

キム・ムンファン（大田ハナシチズン）

キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

キム・ジュソン（サンフレッチェ広島／日本）

キム・ジス（カイザースラウテルン／ドイツ2部）

パク・ジンソプ（全北現代モータース）

ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）

イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）

イ・テソク（FKアウストリア・ウィーン／オーストリア）

イ・ハンボム（ミッティラン／デンマーク）

チョン・サンビン（セントルイス・シティSC／アメリカ）

チョ・ユミン（シャールジャFC／UAE）

―MF

キム・ジンギュ（全北現代モータース）

ペク・スンホ（バーミンガム・シティ／イングランド2部）

オム・チソン（スウォンジー・シティ／イングランド2部）

イェンス・カストロップ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）

ウォン・ドゥジェ（ホール・ファカン・クラブ／UAE）

イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）

イ・ドンギョン（金泉尚武）

イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）

ファン・インボム（フェイエノールト／オランダ）

―FW

ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）

オ・ヒョンギュ（KRCヘンク／ベルギー）

ファン・ヒチャン（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）