Jリーグ組はFC東京キム・スンギュ＆広島キム・ジュソン！韓国代表の10月親善試合メンバー発表

サッカー韓国代表の最新メンバーが発表された。

韓国サッカー協会は9月29日、10月に行われる国際親善試合を戦う韓国代表メンバー26人を発表した。

韓国代表は10月10日にブラジル代表、14日にパラグアイ代表と対戦する。試合はいずれもソウルワールドカップ競技場で20時キックオフ。対戦相手となる南米2カ国は同時期に日本代表とも試合を行う。

メンバーは米MLSで好調を維持するソン・フンミン（ロサンゼルスFC）を筆頭に、キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）、イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、イ・ジェソン（マインツ）、ファン・インボム（フェイノールト）など主力選手が順当に選出。

Jリーグからはキム・スンギュ（FC東京）とキム・ジュソン（サンフレッチェ広島）の2人が選ばれ、韓国代表初の“ドイツ系選手”として9月にデビューを飾ったイェンス・カストロップ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）も引き続き名を連ねた。

ほかではファン・ヒチャン（ウォルヴァーハンプトン）、オム・チソン（スウォンジー・シティ）、ウォン・ドゥジェ（ホール・ファカン・クラブ）、チョ・ユミン（シャールジャFC）、キム・ジス（カイザースラウテルン）が代表復帰を果たした。

Jリーグ経験者としては、元湘南ベルマーレのソン・ボムグン（全北現代モータース）、元アルビレックス新潟のイ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）、元アビスパ福岡のウォン・ドゥジェの3人が選ばれている。

一方、9月の親善試合からはキム・テヒョン（鹿島アントラーズ）、オ・セフン（FC町田ゼルビア）のJリーガー2人のほか、ピョン・ジュンス（光州FC）、パク・ヨンウ（アル・アイン）、ペ・ジュンホ（ストーク・シティ）が選外となった。

特に、パク・ヨンウは今月26日に行われたUAEリーグ戦で前半18分に負傷退場。本紙『スポーツソウル』が取材したところによると、左膝十字靭帯断裂の重傷を負ったとされており、来年6月の北中米W杯本大会は絶望視されている。

ホン・ミョンボ監督も同日行われた会見で「今回のリストにおける最大の争点はパク・ヨンウの負傷だ。常に代表で誠実に準備をしてきた選手が大怪我を負った。私としてもチームとしても惜しい状況だ。早く回復することを願っている」と伝えた。

（写真提供＝韓国サッカー協会）韓国代表

10月の国際親善試合を戦う韓国代表メンバー26人は以下の通り。

―GK

キム・スンギュ（FC東京／日本）

ソン・ボムグン（全北現代モータース）

チョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）

―DF

キム・ムンファン（大田ハナシチズン）

キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

キム・ジュソン（サンフレッチェ広島／日本）

キム・ジス（カイザースラウテルン／ドイツ2部）

パク・ジンソプ（全北現代モータース）

ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）

イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）

イ・テソク（FKアウストリア・ウィーン／オーストリア）

イ・ハンボム（ミッティラン／デンマーク）

チョン・サンビン（セントルイス・シティSC／アメリカ）

チョ・ユミン（シャールジャFC／UAE）

―MF

キム・ジンギュ（全北現代モータース）

ペク・スンホ（バーミンガム・シティ／イングランド2部）

オム・チソン（スウォンジー・シティ／イングランド2部）

イェンス・カストロップ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）

ウォン・ドゥジェ（ホール・ファカン・クラブ／UAE）

イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）

イ・ドンギョン（金泉尚武）

イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）

ファン・インボム（フェイエノールト／オランダ）

―FW

ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）

オ・ヒョンギュ（KRCヘンク／ベルギー）

ファン・ヒチャン（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）