食べ盛りの息子がいるので“家族4人”で回転寿司に行くと「1万円」を超えます…。世間的には外食費の平均はどのくらいなのでしょうか？

家族4人の外食費・食費の全国平均ってどれくらい？

総務省が公表している「2024年（令和6年）家計調査年報（家計収支編）」によれば、2人以上世帯の1ヶ月あたりの消費支出は平均で 30万243円 となっています。 この報告の中で、「外食」に該当する支出が 月平均1万5633円 という数値も記されています。

つまり、食費全体の中で外食が占める割合はそれなりに大きいということです。これを家族4人という構成で見直すと、1回あたりの外食支出が1万円を超える、あるいは2万円近くになることも現実的です。

外食1万5633円という平均を、月に1～2回の外食で割れば、1回あたりの支出として1万円台に達するケースも十分想定できます。さらに家族に子どもがいる、「食べ盛り」の家庭であるなら、外食頻度や注文量が平均を上回る可能性も高くなります。



1回の回転寿司で1万円超は妥当？

1回のお会計が1万円を超えること自体は、子どもが食べ盛りで、回転寿司に加えて飲み物・デザート・追加皿などを加えると、十分起こり得ることです。4人家族で「一皿100～300円×数皿」「サイドメニュー」「ドリンク・デザート」などを含むと、1人あたり2000～3000円超になることもあります。

回転寿司の価格帯・地域によって、1皿あたりの単価やサービス料に違いがあり、同じ「回転寿司」でも支出が大きく変わるのも事実です。また、外食をする回数や頻度が増えると、月あたりの外食費は外食1回分 × 回数で跳ね上がります。

そのため、月2～3回の外食で1回あたり1万円前後の支出があっても、月2～3万円の外食費は十分妥当な範囲内です。総務省の平均外食費1万5633円と比較しても、頻度や内容によって1万円超／回の支出は想定範囲にあります。



食べ盛り家庭で外食費を抑えつつ楽しむための工夫

家族4人、特に子どもが成長期にある家庭では、外食費をゼロにするわけにはいかないでしょう。そこで、無理なく抑えながら楽しめる工夫を紹介します。



1.予算枠を最初に決めておく

「外食は月○回、1回あたり○円まで」など、予算枠をあらかじめ設定し、それを守るようにしましょう。



2.外食頻度を調整する

毎週外食するのではなく隔週にする、昼食にするといった具合に回数や時間帯を工夫して、外食を「ご褒美」のような特別な時間に限定するのも効果的です。



3.サイドメニュー・ドリンク・デザートを調整

子ども1人分をシェアにしたり、飲み物を持参したり、デザートを控えたりして、追加コストをカットできます。



4.ポイント・割引・クーポン活用

回転寿司チェーンなどで会員特典や割引デー、クーポンを活用すれば、支出を抑えやすくなります。

これらを組み合わせれば、1回1万円超になることを完全になくすのは難しくても、月間外食支出をコントロールしやすくなります。



まとめ

家族4人で回転寿司に行き、1万円を超える会計になるのは、それ自体は突出しておかしいわけではありません。統計データを見れば、外食を含めた食費全体が月9～10万円程度、外食費単体でも1万～2万円前後という家庭は少なくないからです。

ただし、「頻度 × 1回あたり支出」でトータルの外食費が平均を大きく上回るようであれば、家計全体に与える負荷は無視できません。外食を楽しみつつも、予算を定めたり、余計な追加を削ったり、代替案を活用したりして“無理のないライン”を設定することがカギです。



出典

総務省 家計調査報告（家計収支編）2024年（令和6年）平均結果の概要

