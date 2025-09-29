マギー、スリットドレス姿で美脚披露「エレガント」「合わせ方がおしゃれ」
【モデルプレス＝2025/09/29】モデルのマギーが27日、自身のInstagramを更新。スリットから美しい脚が際立つ黒いドレススタイルを公開した。
【写真】マギー、スリットドレス姿で美脚披露
マギーは、PATOUのドレス、CHANELのバッグ、TOD'Sのブーツを合わせ、美しい脚が際立つスリット入り黒ドレス姿を披露した。深いスリットから覗く脚のラインが印象的で、エレガントな雰囲気を演出している。
この投稿に、ファンからは「エレガント」「合わせ方がおしゃれ」「素敵」「かっこいい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】マギー、スリットドレス姿で美脚披露
◆マギー、美脚際立つスリットドレス姿披露
マギーは、PATOUのドレス、CHANELのバッグ、TOD'Sのブーツを合わせ、美しい脚が際立つスリット入り黒ドレス姿を披露した。深いスリットから覗く脚のラインが印象的で、エレガントな雰囲気を演出している。
この投稿に、ファンからは「エレガント」「合わせ方がおしゃれ」「素敵」「かっこいい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】