飯島直子、50円引きおにぎり並ぶ朝定食公開「飾らないところが素敵」「ほっこり」と反響
【モデルプレス＝2025/09/29】女優の飯島直子が29日、自身のInstagramを更新。朝食の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】飯島直子「親近感わく」と話題の朝定食
飯島は「今朝は、冷蔵庫開けたら一昨日買った50円引きのおにぎりが。なにやってんだよ きのうスーパーで買ってきた総菜と美味しくいただきました」と朝食について報告。50円引きのおにぎり、惣菜、味噌汁などが並んだ朝食の様子が写されており、「わたしは味噌汁がだいすきです というか、汁物がすきです 味噌にこだわりはありませんが味噌だけは、冷蔵庫に三種類入ってます」と味噌汁への思いを綴っている。
この投稿に、ファンからは「飾らないところが素敵」「ほっこり」「親近感わく」「手作り味噌汁美味しそう」「味噌汁好きに同感」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆飯島直子、50円引きのおにぎりが並んだ朝食披露
