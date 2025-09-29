世界最小ボールベアリングを採用した、大塚ローテックの新作モデル「9号」
カーデザイナー、プロダクトデザイナーとして活躍してきた片山次朗氏が、ウォッチメイキングの世界に魅了され立ち上げたブランド「大塚ローテック」から、最新モデル「9号」が2025年9月22日に発表された。本モデルは、モジュールだけでなくベースムーブメントから片山氏が手がけた、自社製ムーブメントを搭載した腕時計となっている。
【画像】ミネベアミツミの特製ルビーボール・ボールベアリングが採用された、大塚ローテック製腕時計「9号」（写真6点）
本モデルの特徴となるのは、長野県に本社を置くミネベアミツ株式会社の製造する、特製ルビーボール・ボールベアリングと、世界最小ボールベアリングを起用している点。
今回「9号」に採用された世界最小ボールベアリングと特製ルビーボール・ボールベアングは、アワーストライキングやトゥールビヨンといった複雑機構の心臓部で重要な役割を担っている。
特に特製ルビーボール・ボールベアリングは、昔から時計に使用されているルビーを使用しながらも、モダンな超精密技術を融合させた革新的な部品。時計の機構を支えるだけでなく、ムーブメントのアクセントとしても役立っている。
機能：ジャンピングアワー、リワインディングミニッツ、トゥールビヨン、アワーストライキング、パワーリザーブインジケーター
駆動方式：手巻
ムーブメント：自社製ムーブメントCal. SSGT（手巻、30石＋5ボールベアリング、毎時18,000振動、パワーリザーブ約40時間）
ケース径：縦48mm、横30mm
ケース厚：厚み最大13mm
素材：サファイアクリスタル＋ステンレススチール（316L）
ケース仕上げ：ヘアライン仕上げ
ケースバック：ソリッドバック
防水性：日常生活防水
ストラップ素材：カーフレザー
ラグ幅：26mm
球軸受け：DEL-008（2個）、DDL-004（2個）＊特製ルビーボール・ボールベアリングDEL-008（大塚ローテック機械式腕時計９号向け特注・特製ベアリング）
生産国：日本
税込価格：1760万円（1年保証）
