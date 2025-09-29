◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン第６日（２９日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）

７日に閉幕した全米の車いすテニスで、シングルス史上３人目の生涯ゴールデンスラム（４大大会全制覇とパラリンピック金メダル）の快挙を達成した世界王者の小田凱人（東海理化）が、圧倒的な完封劇で優勝だ。世界ランキング２１位で第２シードの荒井大輔（ＢＮＰパリバ）に６−０、６−０の５９分で大会３連覇を飾った。

小田が、一般の国際テニス連盟が主催するツアー公式戦で決勝に進んだのは、過去４２大会。その内、３２大会で優勝し、この木下グループ・ジャパン・オープンが３３大会目の優勝となる。しかし、過去、１度も決勝で６−０、６−０の完封試合を達成したことがなく、小田自身も「記憶がない」。

ゲームを失いそうなピンチになると、「狙おうかな」と、ギアを二段も三段もアップ。盛り上がりを考え、１ゲームも与えないことを自らに課すなど、自身初の決勝完封にひた走った。

この勝利で、１月の全豪決勝でヒューエット（オーストラリア）に敗れて以来２３連勝中。今年区切りの３０勝目で、今年は、その全豪決勝で敗れただけの１敗しかしていない無双状態だ。