9月21日、東京・国立競技場で開催された世界陸上の最終日に、天皇皇后両陛下と愛子さまが臨席された。天皇ご一家は午後8時半ごろ、会場の貴賓席に到着。雨が強く降り、女子走り高跳びや男子円盤投げが一時中断となるなどハプニングに見舞われたが、天皇ご一家がサプライズで登場すると会場は一気に熱気を取り戻した。

【写真】雅子さまの水彩画のような紫色のスカーフ、愛子さまのライトグリーンのワンピース全身コーデを見る。他、悠仁さまが自転車でキャンパスを移動されるお姿なども

この日、雅子さまはライトグリーン（若草色）のサマーツイードのジャケットとパンツというセットアップで登場。愛子さまも全身グリーン系統で統一し、天皇陛下はライトグリーンのネクタイをお召しに。親子3人のリンクコーディネートを披露された。

ファッション編集者の軍地彩弓さんが解説する。

「ご登場とともに会場から歓声が上がるほどの輝きを放っていた天皇陛下ご一家のファッション。清涼感がある雅子さまのライトグリーンコーデに合わせるように、愛子さまも少し濃いめのグリーンのジャケットをお召しになっていました。素材はシルクシャンタンとお見受けします。ジャケットの下にはグラデーションになるような薄いライトグリーンのワンピースというスタイルでした。

天皇陛下もライトグリーン系のレジメンタルタイ（斜めストライプ柄のネクタイ）を取り入れられ、3人で色をそろえたパーフェクトなリンクコーディネートでした」（軍地彩弓さん、以下同）

"Iライン"を引き立たせる「スカーフ」

雅子さまのコーディネートにおいて、特に目を惹くのが"紫色のスカーフ"だ。

「まるで水彩画のような美しいスカーフ1枚が全身を華やかに彩っていました。大判スカーフを颯爽とサイドで結ばれたコーディネートは、ロングジャケットとストレートパンツという"Iライン"のスタイルを引き立てていましたね」

スカーフのカラーは、世界陸上の東京大会のメインカラーである"江戸紫"を意識されたとも言われている。「東京らしさ」「気品」を表現する伝統色の江戸紫を取り入れたことで、大会のムードとも調和した素晴らしいファッションだと軍地さんは指摘する。

「江戸紫のスカーフを先に選ばれて、その色合わせとしてライトグリーンの洋服をそろえられたのかもしれません。紫と若草色の組み合わせは、平安時代の"襲（かさね）"と呼ばれる色目にも通じる、伝統的な組み合わせが秀逸です。十二単など、数枚の衣の重なりで色彩の美しさを楽しむ文化が"襲色目"。くわえて、緑と紫は補色の組み合わせ。雅子さまのセンスの良さが十二分に伝わるコーディネートですね。

キャリア官僚としてご活躍されてから、ご成婚当初には華やかなお色を積極的に着こなしていた雅子さまですが、その頃の生き生きとした、明るいファッションが最近戻ってきているように思えます。それと同時に表情もますます輝かしく、皇后陛下としての自信と威厳を感じます。愛子さまにも、そのファッションのセンスはしっかりと受け継がれているようです」

土砂降りの中でも、天皇ご一家の装いは眩しく輝いていた。