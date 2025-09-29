指原莉乃、高級ジュエリー“ヴァンクリ”で230万の時計&ピアス2個を購入「景気良くてさいこう!!」「嫌味がなくていいー!!」
元HKT48でタレントの指原莉乃（32）が、29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。高級ジュエリー「ヴァンクリーフ＆アーペル」のブレスレットウォッチを購入したことを明かした。
【動画】「かわいくないですか!?」指原莉乃が購入した“ヴァンクリ”の時計&ピアス ※2分40分頃
指原は「お気に入りジュエリー&アクセサリー紹介させてください！」と題した動画で、小嶋陽菜（37）に勧められてヴァンクリーフ＆アーペルで購入した商品を紹介。「値段を言わないと気持ち悪いので」と潔く約230万円だったことを明かした。
後半では「ヴァンクリもう買ってた」と話し、ブレスレットウォッチを購入した後日、マザーオブパールのピアスを購入したこと告白。さらに、韓国でもギヨシェのピアスを購入したことを明かし、「これかわいくないですか!?」と“ヴァンクリ”に魅了された様子を見せている。
高級ジュエリーを連続で購入する姿に、ファンからは「景気良くてさいこう!!」「値段はっきり言ってくれるのめっちゃ気持ちいい！」「さすが!! 嫌味がなくていいー!! かっこいい…」などと反響が寄せられていた。
【動画】「かわいくないですか!?」指原莉乃が購入した“ヴァンクリ”の時計&ピアス ※2分40分頃
指原は「お気に入りジュエリー&アクセサリー紹介させてください！」と題した動画で、小嶋陽菜（37）に勧められてヴァンクリーフ＆アーペルで購入した商品を紹介。「値段を言わないと気持ち悪いので」と潔く約230万円だったことを明かした。
高級ジュエリーを連続で購入する姿に、ファンからは「景気良くてさいこう!!」「値段はっきり言ってくれるのめっちゃ気持ちいい！」「さすが!! 嫌味がなくていいー!! かっこいい…」などと反響が寄せられていた。