オアシズ大久保佳代子（54）が29日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。部下の男性職員とラブホテル密会をした小川晶前橋市長についてコメントした。

MC石井亮次から「ラブホ“密会”…いや男女の関係はないんです。私は独身、お相手は既婚である。でも、10回以上ラブホテル行ったけれども『男女の関係はないんです』という小川市長。大久保さん、前橋市長は先週の中ごろ出てきた話題ですが、どうお感じになっていますか」と問われた。

大久保は「ラブホ10回行って、男女の関係なかった、って信じがたいじゃないですか。それを会見できる強さはあるんだなと思いつつ、それで市民の方が『じゃあ、分かりました』って納得するのかなって、もし思ってるとしたら、おかしな話だし、市民感覚分かってこそ市長をやって、市民が要望することをやるべきなのに…どういう」と言葉に詰まった。続けて「もしかして、男女関係ないのかなぁ。分かんないっすよ…あるかぁ〜」と最後は真意をつかみかねるよう漏らした。

小川氏の疑惑はニュースサイト「NEWSポストセブン」で報じられ、小川市長は24日に急きょ会見の場を設けた。ホテルに行ったことは認めたが、「公私にわたる相談」をしていたとして、男女関係は否定。26日には市議全員が参加する会合に出席し、「引き続き市民のため力を尽くしたい」と訴え、続投に意欲を示した。

小川氏は中大法学部卒で、弁護士出身。群馬県議を経て、2024年から現職。初当選を果たした同年の市長選では「刷新」を掲げ、保守地盤で自民、公明両党推薦の山本龍前市長に大差をつけた。1892年の前橋市の市制施行後、初の女性市長となった。