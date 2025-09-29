「見てる」



【写真】アップでよく見ると……（笑）

猫用トンネルの穴から、こちらを覗いている、黒猫さん。「さびニャンズ」（@sabinekonyans） さんが飼っている「めい」ちゃんです。猫のお顔の形の穴がぴったりフィットしためいちゃんの姿に、「刺繍かと思った」人が続出、その違和感のなさから多くの反応が見られました。



「初見はリアルなおめめの大きい黒猫さんの刺繍かと」

「すごい……ぴったんこ……」

「作者の希望通りの使い方してくれてる」

「目の刺繍独特〜っと思ったらナマネコ！」



投稿には、猫たちが穴にジャストフィットしているたくさんの写真も届きました。いろんな表情がとても可愛らしいですね。



めいちゃんが入っているのは猫用のトンネル。めいちゃんの他に「よもぎ」ちゃんというさび猫も飼っているという「さびニャンズ」さん。めいちゃんよりもよもぎちゃんのほうがトンネルで遊ぶ頻度は高いとのことですが、普段はどのような使い方をしているのでしょうか。詳しくお話を伺いました。



ーー猫用トンネルはどうやって遊ぶのでしょうか？



「ドーナツ型のトンネルになっていて、潜って遊んだり寝たりすることが出来ます。穴は、おそらくですが、猫ちゃんが顔を覗かせたりするのを楽しむためのものだと思います」



ーーめいちゃんは猫用トンネルがお気に入り？



「実はめいちゃんは普段はあまりこのトンネルには入らず、今回初めて穴から顔を覗かせてくれました」



ーーよもぎちゃん（よもちゃん）もこのような使い方を？



「よもちゃんのほうがこのトンネルを使うことが多くて、よもちゃんは顔を出すことはないのですが、よく穴から手を出したりして遊んでいます」



ーー今回、めいちゃんが顔を覗かせていたのは？



「最初は顔を覗かせていて可愛らしいなといった印象だったのですが、写真の投稿後に『猫の顔がプリントされている』や『顔はめパネルみたい』といった反応があり、確かに！となりました（笑）。沢山の方に見ていただけて嬉しかったです」



ーーめいちゃんとよもちゃんは仲がいいのですね。



「キャットタワーのてっぺんから一緒にこちらを見下ろしている2匹の写真が可愛いです」



普段はあまりトンネルに入らないというめいちゃん。偶然が生んだ奇跡的な一枚と言ってもいいのかもしれませんね。飼い主さんのお話からも、めいちゃんもよもちゃんもそれぞれの遊び方で楽しんでいることがよくわかります。



飼い主さんは「一部ではサビ猫は人気がないとか綺麗な柄ではないと言われていることがあるらしいのですが、めいちゃんとよもちゃんの可愛らしい姿を通してサビ猫の魅力を世間に知ってほしいです！」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）