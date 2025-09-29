バスケットボール、Bリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡やクラブオーナーのやずやグループなどが29日、福岡市内で会見し、新設を表明している新本拠地の詳細を発表した。

建設地は福岡市東区の香椎照葉アイランドアイ内で、収容約6000人。来年8月に着工し、2028年12月に落成。29年3月の開業を目指す。やずやグループの民設民営となる。

アリーナ内上部には360度シームレスで囲んだ、全長約200メートル、高さ8メートルに及ぶ大型ビジョン「リボンビジョン」を設置する。同様のビジョンではB1アルバルク東京の新アリーナとして10月3日に開業する「TOYOTA ARENA TOKYO」が「国内アリーナ初の高さ2メートル」とうたっており、Bリーグの島田慎二チェアマンは「日本で断トツででかい。そこは圧倒的強みになるんじゃないかな。エンターテインメントという意味でも、相当力がある」と期待を込めた。

B2ライジングゼファー福岡などが発表した新アリーナの内観イメージ

Bリーグは26年秋、ビジネス面を重視したリーグに再編。最上位カテゴリーの「Bプレミア」に参入するには「5000人以上収容でVIP席などを備えたアリーナ」の確保などが必要になっている。

九州では佐賀バルーナーズや長崎ヴェルカが新設のアリーナを新たな本拠地として「Bプレミア」参入を決めた。一方でB2福岡は本拠地「照葉積水ハウスアリーナ」（福岡市東区）がVIP席を確保できないなどの理由で基準を満たせず、参入を断念していた。クラブは8月末に基準を満たす新アリーナの建設を発表していた。

B2福岡は25〜26年シーズンから1試合平均入場者数（25〜26年シーズンは4000人、26〜27年シーズンは3000人）と年間売上高（25〜26年シーズンは12億円、26〜27年シーズンは9億円）を2期連続でクリアすれば、最短で29〜30年シーズンから参入できる見通し。