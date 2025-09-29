菅沼菜々が長距離移動の休憩時間に見せた「よくわかんないポーズ」を公開 「かわいい」「メガネに萌え」「ファイト！」などファンからは大反響
菅沼菜々のマネジャーが公式インスタグラムを更新。車で長距離移動をする途中、休憩時間に見せた菅沼のさりげないポーズを捉えた写真を公開した。
【写真】長距離移動中に見せた菅沼菜々の「よくわかんないポーズ」【管沼菜々マネジャーの公式Instagramより】
この投稿にはハッシュタグを添えて6つの文が並べられただけだった。その一つ目は「#よくわかんないポーズ」。メガネをかけた菅沼は椅子に座ると視線を横に向けながら、テーブルに両肘をつき、両手の人差し指と中指を「ほっぺハート」を作るかのように頬に当てていた。そしてマネジャーは今回の長距離移動を「#仙台から兵庫移動」「#途中岐阜に泊まって」「#そろそろ着きそうです」と紹介。宮城県で開催された「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」から、兵庫県で開催されるメジャー大会「日本女子オープン」への転戦だ。月曜日の昼過ぎの投稿。「#そのままコース入りで練習です」「#頑張れ」とマネジャーも応援するほどタフなスケジュールをこなす菅沼。今季はこれまで20試合に参戦し14試合で予選を通過。「パナソニックオープンレディース」で優勝したのをはじめトップ10には3回入っている。投稿を見たファンからは「ナナちゃんかわいい」「な〜ちゃん ファイト！」「移動お疲れさまでした」「メガネに萌え」など、たくさんのコメント。そしてマネジャーには「いつもかわいいオフショットありがとうございます」と感謝の言葉が贈られていた。
