渋野日向子が「スタンレーレディスホンダ」に出場 日本ツアー今季2試合目、米メンバー集結
＜スタンレーレディスホンダ 事前情報◇29日◇東名カントリークラブ（静岡県）＞29日、国内女子ツアー「スタンレーレディスホンダ」（10月10〜12日/静岡県・東名カントリークラブ）に、米ツアーを主戦場にする渋野日向子が出場すると大会事務局が発表した。
同週に開催する米国女子ツアー「ビュイックLPGA上海」は現時点でウェイティング8番手のため出場が厳しく、主催者推薦で日本ツアーにエントリーしたとみられる。渋野の日本ツアー出場は、ホステスプロとして参戦し6位で終えた3月「Vポイント×SMBCレディス」以来、今季2度目となる。同大会には渋野のほか、米ツアーメンバーが集結する。特別協賛するホンダと所属契約を結ぶ岩井明愛と岩井千怜、古江彩佳、米下部ツアーを主戦場にし来季のレギュラー昇格を決めている原英莉花も“凱旋出場”を発表。原は今季日本初参戦となる。大会賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
