「生成AI」で作製された裸の女性のポスターをネットオークションで販売し、売上金でオンラインカジノサイトで賭博したとして、男子大学生（19）が書類送検されました。

書類送検されたのは神奈川県藤沢市に住む男子大学生（19）です。

警視庁によりますと、男子大学生は2024年10月、生成AIで作られた裸の女性のポスターをインターネットオークションサイトに出品して、落札者に送付した疑いが持たれています。

また、2025年4月と7月に海外のオンラインカジノサイトに入金し、賭博をしたとして、賭博の疑いでも書類送検されました。

男子大学生は海外の生成AIサイトで見つけた、わいせつな画像をダウンロードし、その画像を自宅やコンビニ店でプリントしたものを、ネットオークションサイトで販売していたということです。

ネットオークションサイトには2024年8月ごろから10月ごろに、約300点を出品し、売り上げは28万円ほどだったとみられています。

また、売上金をオンラインカジノサイトにつぎ込んでいたとみられていて、2024年2月から2025年7月の間に「スポーツベットアイオー」などのサイトで63万円を賭け、収支はマイナス20万円ほどだったということです。

警視庁の任意の事情聴取に、男子大学生は「賭博をしたのは自分の使える金を増やしたかったからで、賭博の賭け金を作るために、わいせつなポスターを販売した」などと容疑を認めているということです。