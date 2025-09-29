好角家タレントの山根千佳が２９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「ロケの空き時間に何度も見ちゃう」などと記し、ＮＨＫ大相撲（公式）のＸ動画【大相撲＃秋場所 千秋楽エンディング】を引用リポストした。

動画は２８日に千秋楽を迎えた秋場所の中継の名場面集で、冒頭はもちろん横綱昇進後は初の優勝を決めた大の里と、優勝決定戦まで持ち込んだ豊昇龍の両横綱が中心。大関とりの場所で苦戦した若隆景、三賞獲得の安青錦ら今場所の主役たちの取組が続いた。

そんな中で山根が以下のシーンを箇条書きにして注目した。

・宇良ちゃんのおまたせシンデレラ走り

・陣幕親方と大嶽親方の温かな笑顔

・友風関はよかったねぇ

・若隆元さんの悔しがる表情よ（もしや若元春関も花道いますかこれ）

フォロワーからも「余韻がすごい 大相撲ロス期間です」「何回も見てます」などとコメントが寄せられた。

山根が箇条書きの１番目に記した「宇良のシンデレラ走り」は、２３日の１０日目の横綱土俵入り前の場面で動画では４８秒あたりに登場。宇良はこの日、豊昇龍の露払いを務めたが、直前に東の幕内土俵入りを終えて小走りで西の花道へ向かってぎりぎりで間に合い苦笑い。豊昇龍も太刀持ちの平戸海も笑顔で迎えるシーンがＮＨＫのテレビ中継に映り、ＳＮＳなどで話題になっていた。