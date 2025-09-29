「ボート記者コラム仕事 賭け事 独り言」

ボートレースに関するニュースは、紙面やＷＥＢはもちろん、近年はＸ（旧ツイッター）で情報を配信する機会も増えてきた。

一般的に、ニュースの中心は主力選手の動向や、レースを沸かせた選手の一挙一同。舟券購入の重要なヒントとなるだけに、ここは絶対に外せない部分でもある。

ただ、ファンとしてはレース以外の選手の表情や、ちょっとした小ネタも欲しいところ。そういったニーズに応え、紙面やＷＥＢ記事だけでは伝えきれない様々な話題、イベントをＸでは柔軟に配信。今やファンだけではなく、報道陣にとってもＸは使い勝手のいい有効なツールとなっている。

最近では、ＳＧやＧ１はもちろん、人気沸騰中の女子のレースで行われる水神祭や開会式など“絵になる”写真が、Ｘで読者からの支持を得てきた。紙面やＷＥＢ画面のスペースの都合上、優れた写真が未掲載になるケースは多々あるだけに、そこをカバーできるのがＸの最大の利点だろう。

今回紹介する写真は、今月のＧ１・高松宮記念（住之江）で、初日に行われた石本裕武（大阪）の水神祭の一コマ。Ｇ１初出走でいきなり白星を飾った石本の躍進は大きな注目を集め、さらに水神祭に参加した松井繁、石野貴之ら地元の大先輩たちの表情はとても穏やか。Ｘでは水面に飛び込むシーンなど多数の写真を配信し、おかげさまでインプレッションは驚くほどの数字となった。

元カメラマンの記者としては、現場の雰囲気を伝える記事と併せて、紙面やＷＥＢ、そしてＸ上で一枚でも多く、読者の方が楽しめる写真を配信したいと思っている。（関西ボート担当・保田叔久）