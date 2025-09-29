ドジャースは２８日（日本時間２９日）の敵地マリナーズ戦に６―１で勝利し今季最終戦を白星で終えた。

大谷翔平投手（３１）のキャリアハイとなる５５号も飛び出した試合で、勝利の立役者は「８番・二塁」で出場し２回に先制の３号２ランを放った犂攅颪了衒瓮ム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）。今季限りで引退するカーショーの今季１１勝目、メジャー通算２２３勝目を後押しした。

３０日（同１０月１日）の本拠地レッズ戦からスタートするポストシーズン（ＰＳ）への猛アピール。韓国メディア「マイデイリー」が「１２０日ぶり３号本塁打！ キム・ヘソン、レジェンド・カーショーに２２３回目の勝利贈る…ＰＳロースターに乗船できるか？」との記事を配信すれば、「ＳＰＯ ＴＶ」も「キム・ヘソンＰＳ見えた」とメンバー入りを確信していた。

米メディアもキム・ヘソンのメンバー入りを予想。専門メディア「ドジャースネーション」はロースター予想で内野手にキム・ヘソンの名前を入れた。「キム・ヘソンは守備と走塁共にプラスでありチーム内最速選手」と、代走・ユーティリティー守備要員としてロースター合流が有力だと見ている。