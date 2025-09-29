ママタレントの横澤夏子（３５）が２９日、曜日レギュラーを務める生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）で、１０年ほど前に行った「年上の男性に甘える子猫ちゃんパーティー」の実態について明かした。

この日のゲスト、女優の伊原六花（りっか＝２６）は、とにかく忘れ物がひどいことを告白した。

「ヘッドホンとかも何台目かだし、電動歯ブラシとかも今３台目だったりして…。キャリーケースも置いてきちゃったりとかするんで。ホテルにそのまま置いてきて、マネジャーさんに言われて『あれっ？』ってなってホテル（へ取りに戻る）とか」

中でも切実なのがモバイルバッテリーで「充電して爐海譴鮖って行こう瓩辰道廚辰討癲△修譴睨困譴舛磴辰董帖廖スマホの充電が１ケタになるとすぐにモバイルバッテリーを購入してしまうそうで自宅には何台もたまっているという。そんな伊原は理想の男性の３条件のひとつとして「モバイルバッテリーを２台以上常に持っている用意周到な人」を挙げた。

「こういう人がいればいいんですけど…」と打ち明けた伊原に、横澤は「婚活パーティーに行ってみては」とアドバイスし、こう力説した。

「婚活パーティーのタイトルってたくさんあるんですよ。『ディズニー大好き集まれ』とか『ネコちゃん大好き集まれ』とかいろいろあるんですけど、その中で私が１０年ぐらい前に行ってたのが『年上の男性に甘える子猫ちゃんパーティー』。年上の男性が何歳までって（参加条件が）決まってて、子猫ちゃん（＝女性）は平成生まれって限定されてて…みたいな感じだったんですよ。で、そういう年上の男性に甘えたいっていうので…たぶん子猫ちゃんだったら、モバイルバッテリー持たせないでね、持ってくれそうな男性がいらっしゃるんじゃないかな」

あらためて横澤は「そういういろんなタイトルがあるんで、タイトル制覇してみてはいかがですか？」と伊原に婚活パーティー参加を勧めた。

「（『忘れっぽい』『しっかり者』など）そのままのタイトルの婚活もあるかもしれないですもんね」とＭＣのハライチ澤部佑が振ると、横澤は「あるんです。新宿で３２階（の会場）で行きました」と告白した。

２１〜２６歳までの間、横澤は約１００回の婚活パーティーに参加。１日に３件ハシゴしたり、最高４０回行った年もあると、過去のインタビューで明かしている。２０１７年の２７歳の誕生日、婚活パーティーで知り合った１歳年上の会社員と結婚し、今では３児のママだ。