娘が生まれ、幸せな日々が始まるはずだった悠。ところが産後で疲弊する妻と、デリカシーのない言葉を浴びせる実母との間で板挟みになり…。■子どもの頃から母親が苦手で…「駅まで送るから」といって、悠は母親に帰ってもらいました。悠は、結婚したら母親から解放されると思っていたのですが…そんなある日、玄関のチャイムが鳴り、出てみると。■ついに妻が限界に！悠の親戚一同が集まる法事の日がやってきました。

「授乳の時間なので」と早苗が義母から娘を取り上げると…そこへ悠の妹がやってきて…帰り道。さて、悠はどうする…？こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年7月31日にウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者「物理的に離れる！」悠に対しては「自業自得」など厳しいコメントがずらり。

・これは板挟みとは言わない。妻へ面倒な母親を丸投げしてるだけ。



・板挟みでしんどいのは妻と母親両方にイイ顔しようとするからでしょ？



・旦那も母親が苦手なら疎遠にすればいいのに。なぜ嫌な親と付き合おうとするんだろう？ 強く言えない情けないって思ってるけど、罪悪感を感じることで「自分はちゃんと妻の味方になれてる」って納得してない？ だから、奥さんが苦しんでても何もせずウジウジしていられるんだと思うよ。結局甘えてるんだよ、夫は。



・関わりたくないなら連絡取らなきゃいいのに。逐一、報告してるから義母は絡んでくるんだろ？ 板挟みとか言ってるけど自業自得なのでは？



・いや待て、旦那さんよ。自分が苦手で妻も苦手って言ってんだから接触ノーセンキュウ！ でいいじゃん。



・ていうか、この旦那もここまでバカにされて育ってるのに疎遠にしないのなんで？プライドとかないの？



・妊娠したとか出産予定日がいつとか病院が何処とかいちいち報告したのは誰？ 別に報告する必要なくね？

疎遠にすればいい、というコメントと似ていますが、解決策として、義母と物理的に距離を取るべき、という意見も。

・法事無視して、母親に行先話さずに引っ越ししちゃえ。



・何も言えない反抗出来ないなら遠くへ引っ越しましょー。物理的に離れる！ でも…で奥さんを犠牲にすんな！



・そういう母親、一生そのままだから。物理で離れるのが一番。まだまだ母親年代は機動力がないから長距離は有効。そのうち、年取って弱ったら反撃開始。介護拒否。離れてる間に自分も疑問から怒りが熟成して強く出られるようにもなる。とにかく距離。

また、悠に理解を示すコメントも見られました。

・口で言えないなら態度や距離感で分からせようとしなきゃ距離置けないんだよね。うちの親と同じ。完全に距離取ると楽になるのに。勇気出して。



・悠に対する苦言が多いけど、この生い立ちではしょうがないと思う。育った環境は性格に大きな影響を与えるし、子どもの頃から刷り込まれてきた恐怖心というのは簡単に克服できるものではありません。早苗さんも、本当は悠に守ってもらいたい気持ちだとは思いますが、彼の生い立ちを知っていてトラウマを理解しているなら、悠に無理は求めないと思います。



・同じく、けなされ馬鹿にされることで母と兄妹にコントロールされてきた幼少期を過ごしたので、このヘタレ夫の気持が痛いほど理解できます見下す側は見下す相手が社会人になっても所帯を別にもってもなかなか意識を変えることが難しく、何なら配偶者もコントロール化に置こうとしてくるので厄介…旦那さん頑張れ、配偶者まで見下され要員にしないでね。



・私も、気の強い、支配的、外面良し、自分のためなら平気で嘘も言う、他の兄弟を煽って虐める母親だったので、その怖さが分かります。遠く住もうが、連絡断とうがやってくるんです。母は80代になりましたが、性格は変わりません。すごく元気で不死身の体の持ち主です。

絶縁しないまでも、物理的に母親と距離を取るのは効果的だと思いますが、みなさんはどう思いますか？(田辺香)