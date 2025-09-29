これは間違いなくウマい！こってり美味の「ささみ」おかず

たっぷり食べられる「ささみ」を使ったメインおかずをご紹介。こってりの味つけが食欲をそそるおいしさです。

▼揚げ焼きで作る甘酢あえ

ささみに軽く下味をつけてから揚げ焼きにし、甘酢をからめるレシピ。お酢の力でさっぱりと食べられます。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼お弁当にも◎照り焼き

下味をつける時間を短縮、すぐ作れる照り焼きはお弁当にもぴったり。ストックしておきたい一品です。



▼エビマヨ風に

食べやすい大きさに切ったささみに衣をつけて、多めの油で焼きながら作るエビマヨ風。こってり味でごはんが進みます。







家計にやさしいささみを使って作るボリュームおかず。家族みんなに喜んでもらえて、新たな定番料理になりそうです。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）