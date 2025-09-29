けさ、千葉県鎌ケ谷市で幼稚園の送迎バスが民家に突っ込み、バスを運転していた40代の男性が死亡し、園児9人が軽いけがをしました。

きょう午前9時前、鎌ケ谷市南鎌ケ谷で「バスが向かいの民家に突っ込んだ。子どもが乗車している」と119番通報がありました。

警察などによりますと、幼稚園の送迎バスが民家に突っ込み、運転手の40代の男性が病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。

バスには運転手のほかに、▼4歳から5歳の園児9人と▼50代の女性教諭も乗っていて、園児9人が軽いけがをしたということです。

近くで働く人

「運転手さん、もう意識なくて。園児たちは数人泣いてる子がいた。あとはじっとしていて」

目撃した人

「みんな泣き始めちゃって、帰りたい帰りたいっていうのは言っていた」

当時バスは幼稚園に向かう途中でしたが、何らかの原因でセンターラインを越え、対向車線の奥の民家に突っ込んだということで、警察は事件、事故の両面で当時の状況を詳しく調べています。