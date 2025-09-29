29日午前9時前、千葉県鎌ケ谷市で幼稚園児9人などが乗った送迎バスが、民家に突っ込む事故がありました。園児9人全員が軽いケガをして病院に搬送され、運転手の40代の男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。

警察と消防によりますと、29日午前9時前、鎌ケ谷市南鎌ケ谷で幼稚園児9人などが乗った送迎バスが、民家に突っ込む事故がありました。運転手の40代男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。

事故当時、バスは市道を東から西に向かって走っていたところ、なんらかの理由で対向車線側の民家のフェンスに、ぶつかって止まったとみられています。

目撃した人「保育士さんが子どもをなだめるような感じで、落ちつかせているような感じに見えました。（運転手さんは）ぐったり横向いているような感じで」

保護者「（園からメールで）バスが事故を起こしてしまって、園児は全員、無事なので。詳しいことは話せませんけれどもと」

乗っていた幼稚園児は4歳から5歳の男の子が6人、女の子が3人で、全員が軽いケガをして病院に搬送されました。また50代の女性教諭も搬送されています。

取材に応じた幼稚園の理事長によりますと、男性運転手は通常送迎を担当している運転手の代理で来た外部業者のドライバーで、これまでに数回、送迎を担当していたということです。

29日朝の出発前にアルコールチェックなどを行い、特に異常はなかったということです。園側は今後、保護者への説明会などを開き、対応する方針です。